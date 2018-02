Malú Vuitton: "Nunca encajé en el molde, por eso me fui a buscar mi felicidad"

Se llama Malú Ledesma, pero pueden decirle Malú Vuitton. Como a una diva no está permitido preguntarle su edad, solo basta saber que nació en el país y que estudió en los mejores colegios de Lima: el Carmelitas, el Santa Rita, el San Silvestre.

Después, pisó las aulas de la Universidad de Lima, pero nunca encajó en el molde. Solo entonces decidió irse. Apuntó a Estados Unidos y, una vez allí, se convirtió en cantante de trap y gogo dancer, la más solicitada de los clubes nocturnos.

Malú acaba de volver convertida en una estrella. Antes de su show en la discoteca Valetodo, en Miraflores , ataviada con unas uñas larguísimas, el atuendo galáctico, el acento masticado, recibió a Perú21 para esta entrevista.

—¿Te defines como feminista?

No necesariamente una feminista extrema, pero de vez en cuando hablo porque creo que me corresponde. Sobre todo cuando recibo comentarios negativos por parte de chicos. Mucho de ellos me preguntan: "cómo defiendes a las mujeres si tú vendes tu cuerpo". Perdóname, pero me provoca decirle: "tú qué sabes de ser mujer si tienes pene (risas)". Por eso siempre estoy peleándome.

—En un país con tantos prejuicios, ¿se te ha hecho difícil hacerte un lugar?

Siempre tuve un estilo diferente. Era la oveja negra, así que me acostumbré a los comentarios. Desde chica tenía este patrón: que hablaran de mí, que me rajaran, que me miraban como la rara. Cuando me mudé a Estados Unidos tuve la libertad de hacer lo que quisiera y me encontré conmigo misma. Nunca encajé en el molde, por eso me fui a buscar mi felicidad. Porque si eres feliz con lo que eres, con lo que haces, con lo que tienes, nadie será capaz de detenerte.

—¿Qué edad de tu vida fue la más difícil?

Toda mi adolescencia, creo. Me parece que elegir una carrera para toda la vida, ya sea doctor, abogado, ingeniero, etcétera, te condiciona demasiado. Al final, se trata de hacer lo que te guste y lo que te llene. Yo pasé por la carrera de Audiovisuales y Diseño, pero nada, no me gustó, me di cuenta que solo quería vestirme a mí misma, y zafé. Como siempre me había gustado la música, empecé con eso y no he parado hasta ahora. Así que dream with you, people (risas).

—¿Tenías problemas en el colegio?

Siempre. Hacía cosas locas, no pensaba mucho, es que soy súper audaz. Atrevida. Impulsiva. Siento que eso es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Pero creo, también, que esa actitud es la única que puede cambiar el mundo, crear algo nuevo, transformar.

—¿Te has vuelto a reencontrar con tus amigas del colegio?

No con todas, pero sí visito a mis amigas de siempre, que son dos. Hay veces que no me da tiempo, pero trato de no ser ingrata y seguir en contacto con ellas. Igual, siempre nos matamos de risa. Ellas me conocen, me entienden. No me critican. Son mis amigas de toda la vida.



—¿Qué le recomiendas a las chicas que quieren empezar con una idea, pero se detienen por los comentarios o prejuicios?

Que no les importe en absoluto porque al final, cuando seas mayor y veas que pudiste hacerlo y no lo hiciste, te vas a arrepentir. Y será demasiado tarde. Nunca te dejes llevar por el qué dirán. El miedo es lo único que te para. Cualquier cosa que esté en la tierra lo puedes lograr, cualquiera.