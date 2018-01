Malia Obama ya no oculta su nuevo amor. La hija del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no escatima en hacer pública la relación con su novio, Rory Farquharson.

Los tórtolos se lucen dándose muestras de cariño en el campus de la Universidad de Harvard, donde ambos estudian su segundo año de Derecho.

Malia Obama Kissing, Tailgating at First Harvard Yale Game | TMZ https://t.co/Lh6RD4cMlT via @YouTube — charlotte (@cacharliejr88) 15 de enero de 2018

Según Daily Mail, Farquharson es hijo de un prestigioso banquero inversionista británico y heredero de una inmensa fortuna.

Imágenes de la nueva pareja en las calles Nueva York se viralizaron en redes sociales y generaron miles de reacciones entre los cibernautas.