'Malcolm in the Middle' vuelve con nuevos episodios y sus protagonistas originales

Justo en la infancia. La popular serie cómica 'Malcolm in the Middle', protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, regresa con nuevos episodios a Disney+.

Según Variety y Deadline, Disney se ha encargado de cuatro nuevos capítulos con el reparto original y será una especie de secuela que debutará en su plataforma de streaming.

Muniz, Cranston y Kaczmarek ya están confirmados para regresar a sus roles como Malcolm, Hal y Lois Wilkerson, respectivamente. Este proyecto contará con la participación del creador de la serie original, Lindwood Boomer.

Estará a cargo del guion de las nuevas entregas tal como lo hizo entre enero del 2000 y mayo del 2006, cuando se emitía la serie en la cadena FOX.

La dirección de los cuatro nuevos episodios de Malcolm in the Middle estará a cargo de Ken Kwapis, quien fue productor de la serie durante su emisión original y a la vez dirigió 19 episodios de las primeras cinco temporadas.

Luego de 18 años de la emisión del último episodio de la serie, que cerró en su temporada 7, los eventos de la nueva serie se enfocarán en otro momento de la vida de sus protagonistas.

Según se reporta, Malcolm (Muniz) se verá obligado a viajar junto a su hija para reencontrarse con su familia, pues sus padres (Cranston y Kaczmarek) celebrarán sus 40 años de casados y le exigen su presencia.

Las especulaciones más notorias rondan sobre si Per Sullivan volverá o no como Dewey. El actor, que hoy tiene 33 años, no participa de proyectos de cine y TV desde 2010, y es el único de los protagonistas originales que no ha participado de las reuniones que se realizaron tras la conclusión de 'Malcolm in the Middle'.

La fecha de estreno aún no se ha anunciado, pero sabiendo que la noticia es reciente, la producción debe estar en sus primeros pasos y se calcula que el proyecto vea la luz a fines de 2025 o en 2026. Se esperan más novedades en estos meses sobre el gran regreso de la serie.

