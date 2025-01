Maju Mantilla: “No pretendo exponer los temas de mi vida (personal)”

Es la última reina de belleza de orden mundial que ha tenido el Perú. Hace 20 años, a los 20 años de edad ganó, en China, el certamen Miss Mundo.

En las últimas dos décadas se alejó de las pasarelas, se casó, tiene una hija y un hijo, ingresó al mundo empresarial y pisó los sets de televisión, como actriz y conductora. Hoy es parte del equipo del programa Arriba mi Gente, que va de lunes a viernes, a las 9 a.m., vía Latina Televisión.

Esta es la tercera entrevista que le hago a Maju Mantilla. La primera fue en su casa: mientras se alistaba y atendía a sus hijos, respondía mis preguntas. La segunda fue virtual: acababa de dejar a uno de sus hijos en las clases de verano y mientras lo esperaba, desde su auto atendía mis interrogantes. Y este tercer encuentro fue en las instalaciones del canal.

Termina el programa y casi todo el equipo de producción se va. Es la hora del almuerzo. Maju nos saluda y pide permiso para cambiarse de vestuario. Regresa de rojo y lazo y nos sentamos en una esquina del set de televisión.

Una exreina de belleza mundial podría exigir otras condiciones para dar una entrevista. Las tres veces que te vengo entrevistando siempre fueron en circunstancias cotidianas, sin poses ni aires de diva. ¿Eso qué dice de ti?

(Sonríe). Y eso que no he dado entrevistas tan seguido, no porque no quiera sino que a veces uno siente que de repente se malinterpreta (lo que digo) o se generan titulares de temas que no has querido decir. Y uno se desanima. Pero esta vez acepté (sonríe).

¿Y por qué aceptaste?

Porque hemos empezado el año y es mi primera entrevista del año (risas).

¿Has procurado ser horizontal en tu trato?

Posiblemente me salga natural. Algo que me gusta del trabajo de la conducción es que puedes ser tú.

¿Esa ‘fórmula’ de la naturalidad te sirvió para ganar el Miss Mundo hace 20 años?

No sé si hubo una fórmula. Yo fui con una meta clarísima: ganar el Miss Mundo. Soy una persona de retos, trato de trabajar mucho por lo que quiero, sé que no se logrará con el primer paso, pero uno asume ciertos riesgos para llegar a lo que uno desea.

¿Comparabas tu belleza con las demás concursantes?

Mi comparación no iba por “yo soy más bonita que ella”. Al revés, veía chicas tan hermosas, que decía “qué linda que es”. Lo que sí me pasaba era que había cierto grupo de candidatas que más las solicitaban para las entrevistas, parecían las favoritas.

¿Pero no pensabas “cómo hago para ganar” o ibas en automático?

Yo iba en automático porque eran tantas candidatas, eran 112 y todas llamaban la atención.

¿Y por qué ganaste?

Yo creo que fui muy disciplinada desde el principio. Yo cumplía con todo lo que pedían. Si me decían “tienes que estar 7 en punto en el lobby lista”, yo cumplía; si nos daban una lista de cosas por hacer durante el día, yo cumplía con todo, nunca me negaba, siempre estaba dispuesta a colaborar. Soy bien camiseta. Por ejemplo, con mis compañeros Fernando (Díaz) y Santi (Lesmes) tratamos de colaborar para que Arriba mi Gente sea cada vez mejor.

¿Cómo lograr mantener el cariño de la gente en tiempos de tanta dispersión: redes sociales, podcast y más?

El público elige lo que desea ver. Y con Arriba mi Gente estamos haciendo un trabajo bonito porque mostramos variedad de temas.

¿Cuidan no ‘farandulizarse’?

No es la línea que lleva el programa. Y no te digo que está mal hacerlo.

Se dice que las redes se han ‘farandulizado’.

Hay historias que se pueden tergiversar, escandalizar. Incluso, hay imágenes que son fake news y que generan noticias. El problema está en que solo leen el titular y se meten en contra de alguien. Las redes sociales son informativas, pero, por otro lado, también perjudican. Hay que tener cuidado y no comentar de forma tan ligera.

¿Cómo sientes que pasó 2024?

Ha habido altos y bajos. Pero muchas cosas positivas. Aprendizajes, crecimiento personal, cambios. Y las cosas tristes, de alguna manera, te ayudan a ser más fuerte, a sacar ese lado que a veces uno desconoce de sí mismo. Me considero sensible, pero también tengo bastante fortaleza.

¿Dónde está tu fortaleza?

En tratar de manejar las situaciones, mantener la calma, manejar las emociones y saber cómo responder.

Se comentó mucho tu crisis matrimonial. ¿Cómo se maneja esa circunstancia?

Yo no me he encargado de mantener mi vida privada expuesta. No expongo cada cosa que puede pasar, porque considero que necesito protegerlos (a mis hijos). Hay que ser muy prudente con ese tipo de temas. Hay muchas personas que pueden salir afectadas por los comentarios que se dicen en las redes sociales, como mis padres que son adultos mayores; saber que su hija habló de un tema personal también es delicado para ellos. Hay que saber cómo tocar esos temas. De esa manera lo he tratado de manejar. Por ejemplo, ahora último yo colgué un video y puse una nota sobre el término de año, y todo lo relacionaron como si fuera una indirecta hacia mi crisis matrimonial, pero no fue así. Puede haber muchos problemas y temas personales que no están relacionados a un tema de pareja, pueden estar relacionados con un tema de salud. Yo tengo a mis padres que están delicados de salud y ese sí es un tema, para mí, delicado, y que tengo que cuidarlos. Entonces, no todo va a ir relacionado con mis temas de pareja.

¿Este 2025 lo recibes más serena?

Me siento con bastantes ganas, con bastante fuerza… Quiero seguir apostando por hacer una linda televisión. Seguir apostando por acompañar a mis hijos a que logren sus sueños. Pero claro, sé que hay cosas que aún no se pueden solucionar por completo, como los temas de salud. Si en algún momento hay algún problema trataré de seguir adelante, pero no pretendo exponerlo ni hablar sobre los temas que pasan en mi vida. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer.

¿Mantener esa prudencia es parte de hacer, como dices, “televisión linda”?

Una televisión como a mí me gusta es que las personas estén contentas y digan “gracias por informarnos”, “gracias porque aprendí a cocinar con el chef”, “me encantaron las manualidades que hicieron para hacerlas con mi hijita”. Pero hay televisión para todos los gustos.

En la entrevista que te hice en 2022 me dijiste que “se aprende a amar”. ¿Aprendiste?

Soy una persona que está abierta a amar. Amo a mi familia y mi trabajo. El amor está ahí en todo sentido.

Autoficha:

-“Soy María Julia Mantilla García. Tengo 40 años. Nací en Trujillo, La Libertad. Estudié en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Muchos me dicen ‘Maju, por qué no tienes un podcast’, pero hay que investigar para no hacer lo mismo”.

-“Yo sé que hay varios artistas que han ingresado al mundo de los podcast, casi todos hacen entrevistas... Y tampoco quisiera estar tan metida en el trabajo, porque tengo hijos pequeños y es bonito que sientan que papá y mamá están con ellos”.

-“Tengo un negocio en Tumbes, un hospedaje, y quiero ponerle bastante trabajo. Ya funciona, pero quisiera que esté completamente terminado con toda la idea que tengo del proyecto. Y ojalá pueda ingresar a alguna de las ficciones de Latina (ríe)”.

