La conductora de ‘Arriba Mi Gente’, Maju Mantilla, cumplió 40 años y recibió un homenaje por parte de sus compañeros Fernando Díaz y Santi Lesmes en el set del magazine.

La ex Miss Mundo no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas frente a cámaras al ser recibida con mariachis, flores y saludos de sus más cercanas amistades. Asimismo, agradeció la emotiva sorpresa de sus compañeros del programa.

“El mundo da vueltas, tu vida va girando cada año y conoces nuevas personas. Esas personas que te marcan de manera positiva, de una manera especial, deseas que permanezcan contigo y creo que ustedes son esas personas”, sostuvo la modelo evidente emocionada.

Horas después, Maju Mantilla utilizó sus redes sociales para compartir fotos de la celebración de su cumpleaños en compañía de los conductores de ‘Arriba mi gente’ y de los televidentes.

“Desde mi corazón ❤️ quiero agradecerles por tan hermoso programa en mi cumpleaños 🎉🎂. Es el segundo año que celebro #10dejulio junto a ustedes, gracias por tantas emociones y por hacer que esta sonrisa que se dibuja en mi rostro sea la más grande. Gracias, por tanto”, escribió.





Maju Mantilla habla del ‘ampay’ de su esposo

La exreina de belleza se presentó en el podcast de Ricardo Rondón para hablar por primera vez sobre el difícil proceso que vivió tras el ‘ampay’ de su esposo Gustavo Salcedo con una joven.

dijo que en algún momento pensó en dejar la conducción debido a la avalancha de críticas que le cayeron tras las imágenes difundidas por el programa ‘Magaly TV La Firme’.

“Sí, en algún momento lo pensé. En algún momento dije, bueno, quizá, no sé, de repente sea momento de que esté en otro lugar o que vea otro camino”, reveló la exMiss Mundo.

Sin embargo, decidió no dejar su trabajo y sanar por los pequeños hijos que comparte con el deportista: “Todo tiene un proceso. Las cosas no se trabajan de la noche a la mañana, el futuro es incierto y mi prioridad son mis hijos, quienes están conmigo en todo momento”.

“Siempre he dicho que no perdonaría una infidelidad. Creo que es necesario conversar sobre lo que está pasando, de tus sentimientos, qué te está pasando internamente, qué sientes por la otra persona y qué no quieres que pase en la relación”, agregó.





