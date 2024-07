La conductora de ‘Arriba Mi Gente’, Maju Mantilla, se presentó en el podcast de Ricardo Rondón para hablar por primera vez sobre el difícil proceso que vivió tras el ‘ampay’ de su esposo Gustavo Salcedo con una joven.

La exreina dijo que en algún momento pensó en dejar la conducción debido a la avalancha de críticas que le cayeron tras las imágenes difundidas por el programa ‘Magaly TV La Firme’.

“Sí, en algún momento lo pensé. En algún momento dije, bueno, quizá, no sé, de repente sea momento de que esté en otro lugar o que vea otro camino”, reveló la exMiss Mundo.

Sin embargo, decidió no dejar su trabajo y sanar por los pequeños hijos que comparte con el deportista: “Todo tiene un proceso. Las cosas no se trabajan de la noche a la mañana, el futuro es incierto y mi prioridad son mis hijos, quienes están conmigo en todo momento”.

“Siempre he dicho que no perdonaría una infidelidad. Creo que es necesario conversar sobre lo que está pasando, de tus sentimientos, qué te está pasando internamente, qué sientes por la otra persona y qué no quieres que pase en la relación”, agregó.

Si bien no confirmó con palabras que había regresado con el padre de sus hijos, sí dijo que en su experiencia, hablar y entender a la pareja puede ayudar a solucionar las cosas en una relación.

“Uno siempre quiere ser asertivo en todo: en la relación, en la crianza de los hijos y en el trabajo. Pero a veces, las reacciones en el momento son distintas porque nunca piensas que te va a pasar”, señaló.

¿Cómo fue el ‘ampay de Gustavo Salcedo?

Según se observa en las imágenes difundidas por el programa ‘Magaly Tv La Firme’, el empresario recogió a una joven en su domicilio ubicado en Miraflores el pasado 18 de julio de 2023 y luego ingresaron al Hotel Westin en San Isidro a las 9:25 a.m. Todo ocurre mientras la exreina de belleza conducía su programa ‘Arriba mi gente’.

Gustavo Salcedo salió dos horas después del hotel a bordo de su camioneta y nuevamente en compañía de Mariana de la Vega.

