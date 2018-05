Maju Mantilla visitó la cabina de Radio Capital y contó algunos detalles desconocidos de su vida matrimonial con Gustavo Salcedo Ramírez-Gastón . La Miss Mundo 2004 y panelista de ' Estás en todas ' se declaró celosa y reveló, incluso, que no permitía que mirara a otras mujeres.



"Me acuerdo que cuando salíamos a una fiesta o discoteca, pensaba que estaba viendo a una persona y le decía '¿qué miras?', '¿qué miras?', un codazo (risas)... las mujeres tenemos ojo biónico" , contó en el programa 'En confianza', conducido por Laura Borlini .

Asimismo, señaló que su esposo se adecua a su agenda. "Mis clases terminan a las 11.30 p.m. Sabe el compromiso y las obligaciones que debo cumplir. Es muy paciente, tolerante, me he sacado la lotería con él. Ve la manera en que me sienta bien, que no me estrese" , agregó.

La conductora aseguró que está en la mejor etapa de su vida. Además contó que sus padres se mudaron de Trujillo a Lima, de modo que están cada vez más unidos.

Hace unas semanas, junto a Tula Rodríguez, la ex reina sorprendió a sus seguidores al moverse al ritmo de 'Ojitos Hechiceros', tema que se ha puesto de moda entre los famosos de América Televisión.