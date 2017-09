La actriz colombiana Majida Issa contó su experiencia de haber protagonizado la película Doble –que ya se estrenó en las salas peruanas– al lado de Salvador del Solar.

¿Fue un reto interpretar dos personajes a la vez?

Sí, interpreto a ‘Mariana’ de grande y de joven, pero soy la misma persona. Lo lindo de ese cambio de edad fue mirar a esa persona cuando se decide a hacer lo que ama (la fotografía).

¿Crees que motiva a las personas que buscan una segunda oportunidad?

Es una reflexión sobre el ser humano que no disfruta el presente...Nunca estamos conformes con lo que tenemos y extrañamos cosas.

¿Cómo te sentiste al actuar con Salvador del Solar, quien ahora es ministro de Cultura?

Es un actor maravilloso, generoso, inteligente y respetuoso. Fue un verdadero honor trabajar con él, con Christian Meier y toda la cuota peruana de la película. Salvador es brillante y Perú debe sentirse feliz de tenerlo como ministro de Cultura. Toda Latinoamérica los estamos envidiando (risas).

Una de sus propuestas es implementar la ley del cine. ¿Consideras que eso abriría las puertas al cine peruano de toda Latinoamérica?

Salvador conoce bien lo que pasa en nuestros países y si propone una ley del cine como la de Colombia, lo hace con conocimiento de causa. Perú tiene muchas historias que contar, buenos actores y me parece bien que busque abrir esos espacios. Se lo merecen.

Por otro lado, ¿qué significa interpretar a ‘La Diabla’ en la serie Sin senos sí hay paraíso?

Es extraordinario. Sigo haciendo maldades en la segunda parte. Es un personaje macabro que solo tiene malas intenciones. La experiencia de ser la mala me gusta porque no tiene puntos medios... Está trabajada para crear odio y antipatía y no hay nada que rescatar. Ha entrado mi hermana Jordana a la serie, pero ella será la buena.

¿Qué opinas de que se hagan más proyectos en Colombia y Hollywood con personajes vinculados al narcotráfico?

Es el reflejo de lo que vivimos. Sigue siendo un tema que duele y ojalá nuestros pequeños no pasen por estas historias.