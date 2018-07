Maite Perroni: "No cambiaré y mantendré mi esencia"

Con la dulzura y paciencia que la caracteriza, la cantante y actriz mexicana Maite Perroni nos ofreció unos minutos para hablarnos de los conciertos que ofrecerá este fin de semana y de su incursión en el género urbano. Ella se presentará el sábado en la discoteca Xbio de Lince y el domingo en el Centro de Convenciones Bolívar.

Los conciertos que vas a ofrecer resumen toda tu trayectoria.

El show es muy completo y presentaré los temas que me han acompañado, como los de mi etapa de solista y un medley de RBD (su otrora grupo). Escucharán música urbana, pop, bachata, vallenato y baladas.

¿Cómo te adaptaste a la música urbana, que es un género dominado por varones? ¿Crees que tienes una buena aceptación?

Ha sido un trabajo de todos los días. Cada día es poner la ilusión y la energía en lograr las cosas siempre apostando por los sueños. Me siento agradecida por el cariño del público y disfruto lo que hago.

¿Vas a mantener tu estilo romántico ahora que el género tiene más letras explícitas y ha entrado con fuerza el trap?

Cada artista tiene la posibilidad de interpretar lo que desee. Yo tengo claro lo que quiero hacer, no cambiaré y mantendré mi esencia (musical). En eso seguiré trabajando... Luego de mis dúos con Alexis & Fido y Cali & El Dandee se viene una colaboración con un artista colombiano.

En cuanto a tu carrera de actriz en la cadena Televisa, ¿crees que el personaje de ‘Renee’ de la telenovela 'Papá a toda madre' es con el que más te identificas?

Me identifico en su manera de ser y de pensar. Tengo mucha empatía con ‘Renee’. No es el que más me guste porque personajes como ‘Lupita’ (Rebelde), ‘Lichita’ (Antes muerta que Lichita), entre otros, también me hicieron feliz.

¿Piensas que el recuerdo de RBD es aprovechado en la novela 'Like' porque no habrá reencuentro del grupo?

Un reencuentro es casi imposible y no hay planes. Pero pienso que Like es otra idea y habrá una nueva generación.