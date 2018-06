Maite Perroni: "Busco hacer música que enaltece el amor y celebra a la mujer" [FOTOS]

La cantante y actriz mexicana Maite Perroni , recordada por interpretar a 'Lupita Fernandez' en la desaparecida serie juvenil RBD , conversó con Perú 21 - vía telefónica- y brindó detalles de su primera presentación como solista en el Perú el próximo 8 de julio en el C.C. Bolívar.

¿Cómo te sientes al volver al Perú luego de 12 años de tu visita con el grupo RBD?

Muy feliz. Es la primera vez que voy sola al Perú y me da muchísimo gusto hacerlo con mi música, con mi proyecto como solista que he trabajado los últimos años. Me da gusto compartir con la gente de Perú.

¿Qué novedades presentarás en este show?

Será un concierto lleno de música, color y baile. Es un show nuevo que estrenaré en Perú. Habrá de todo como una parte de baladas, otra dedicada a canciones de RBD y también lo urbano.

En la última presentación de RBD en Perú gritaste ‘Viva Chile’, ¿Qué sucedió?

No fue algo que hubiese querido que sucediera. No fue con ninguna mala intención, estábamos en una gira agotadora y cuando llegamos a Perú fue después de tres conciertos en Chile, por eso me confundí. Igual me trataron con mucho amor y no paso nada.

¿Cómo tomas la buena aceptación de tu incursión en el genero urbano?

Muy bien. Con la vertiente tan fuerte que se está dando con la música latina me parece súper importante porque está cambiando la forma de ver la música desde otro género. Ahora todos los artistas están en este cambio porque es parte de lo que la gente quiere escuchar.

El género urbano ha sido criticado por el contenido explícito de sus letras, ¿No crees que te afecte?

Tengo claro lo que comunico. No tengo problemas de hacer música sin perder la esencia que es Maite la que canta. Busco hacer música que enaltece el amor y celebra a la mujer. Creo que la crítica que se está dando a la música urbana es injusta porque siento que es un género que tiene muchas posibilidades y muchas formas de interpretarse.

Muchos recuerdan tu personaje de ‘Lupita’ en RBD, ¿Cómo lo recuerdas tú?

Fue una etapa muy bonita de la cual tengo gratos recuerdos. Ahora sigo joven y sigo trabajando, esa etapa fue muy bonita y la recuerdo con cariño.

Se habló de un reencuentro de RBD, ¿Es posible?

No, lo veo imposible. Son muchos años donde se habló muchísimo, pero la verdad es que no me veo en un reencuentro porque están todos enfocados en sus cosas, en sus proyectos y por eso no logramos coincidir. Lo veo muy difícil.

¿Qué opinas de 'Like', la nueva versión de RBD?

Me parece interesante que se haga una renovación en el mismo colegio. RBD es una promoción que sale de la escuela, son estudiantes que formaron una banda y se convirtieron en super estrellas.En cambio, Like es una banda de chavos que recuerdan que en su misma escuela hubo una banda llamada RBD . Es otro contexto y me parece bastante inteligente darle la posta a una nueva generación con historias novedosas.

¿Tienes algún nuevo proyecto de actuación?

Bueno estoy en la telenovela ' Papá a toda madre' , que dicho sea de paso ya estrenó en Perú la semana pasada, y me da muchísimo gusto porque es un proyecto importante. Estamos muy felices que se vea a nivel internacional. También estoy en la película ‘Dibujando un cielo’ que estrena en agosto en México.