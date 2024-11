Magdyel Ugaz revela el VERDADERO MOTIVO detrás de su adopción | VIDEO

Luego de generar gran intriga entre sus seguidores con una publicación en sus redes sociales anunciando que iba a “adoptar”, la actriz Magdyel Ugaz reveló finalmente el verdadero motivo detrás de su mensaje.

La reconocida actriz se une a la campaña social 'Adopta Una Mamá', una iniciativa de la asociación Por Un Perú Sin Cáncer, cuyo objetivo es promover la realización de chequeos preventivos de cáncer de mama a una tarifa solidaria de S/ 35.00.

La publicación que desató la curiosidad mostraba una foto de Magdyel acompañada de un mensaje ambiguo que indicaba que "iba a adoptar".

Muchos de sus seguidores asumieron que se refería a la adopción de un niño, pero en un emotivo video, Ugaz aclaró que no se trataba de una adopción tradicional. En su lugar, se estaba sumando a esta campaña, invitando a sus seguidores a unirse a un acto de solidaridad que consiste en "adoptar el cuidado de otra mujer".

“¡Hola a todos! Hace unos días les compartí que estaba por tomar una decisión importante… que había decidido adoptar. Pues sí, es cierto, pero en realidad no es lo que muchos imaginaban. Voy a ‘adoptar’ el cuidado de otra mujer. ¿Sabías que muchas mujeres en Perú no pueden hacerse un chequeo preventivo de cáncer de mama porque no cuentan con los recursos? La campaña ‘Adopta una Mama’ permite que, al hacerme un chequeo, también esté apoyando a otra mujer de bajos recursos, para que reciba esta atención de manera gratuita. Al cuidarme, estoy cuidando de alguien más”, explicó en el video la popular ‘Teresita’.

SOBRE LA CAMPAÑA ADOPTA UNA MAMA

La campaña 'Adopta Una Mama' tiene como objetivo fomentar la realización de chequeos preventivos de cáncer de mama a una tarifa solidaria, con el beneficio adicional de que por cada chequeo realizado Por Un Perú Sin Cáncer realizará un despistaje gratuito a mujeres de bajos recursos.

Los despistajes se llevarán a cabo en las sedes de Los Olivos, San Miguel y Lince del Centro de Salud Mujer SOS, e incluyen un examen preventivo clínico de mama, papanicolaou y despistaje de ganglios.

Para agendar una cita, solo se debe ingresar AQUÍ, donde también encontrarán información valiosa sobre el cáncer de mama, signos, síntomas, factores de riesgo, entre otros.

