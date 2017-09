Luciendo uno de sus sensuales vestidos rojos y ensayando una de sus mejores coreografías, la actriz Magdyel Ugaz dio inició a la presentación oficial de la telenovela 'Colorina', cuyo estreno es este martes 26, a las 9:30 p.m., vía América TV.

Como se sabe, la adaptación peruana de la exitosa telenovela mexicana de la década de los 80 será protagonizada por Magdyel Ugaz ('Colorina') y galán al español David Villanueva.

En su elenco de cabaret figuran Sheyla Rojas, Laly Goyzueta, Diana Sánchez y Andrea Montenegro. También figuran los actores Pold Gastello, Christian Domínguez, Carlos Victoria, Vanessa Saba, entre otros.

En medio de la presentación, la protagonista de la telenovela, Magyel Ugaz respondió a la actriz Karina Calmet, quien aseguró que la producción "glorificaba la prostitución".

3- #MinistroMachismoEs 👈🏻 glorificaron la prostitución,en un musical,mientras se reían cuando Sheyla Rojas decía que sería la "carne fresca" — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) 20 de septiembre de 2017

"No vi el tuit de Karina Calmet. No voy a decir que soy defensora de las trabajadoras sexuales, pero ahora me siento más cercana a ellas. (En la telenovela) no buscamos hacer apología a la prostitución, pero de alguna manera podemos acercarnos y ser más humanos con estas personas que son discriminadas, y no hay derecho a eso, pues tienen corazón", indicó.

Luego añadió: "Por los testimonios que escuche y cómo me decían las trataban y era tan injusto que me preguntaba: '¿por qué pasa esto?', ¿por qué la policía no las protegen?. Solo las miran de pies a cabeza. No haremos apología, ni seremos los defensores, pero es importante verlas como seres humanos".