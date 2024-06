En una reciente entrevista, Magdyel Ugaz reveló que está atravesando un buen momento a nivel sentimental. A pesar de que no se conoce la identidad del joven que ha conquistado su corazón, Magdyel compartió que está muy enamorada.

La actriz, quien está próxima a cumplir 40 años, comentó sobre su nueva relación y la madurez que ha adquirido a lo largo de los años.

“Cupido me flechó, yo he decidido, ya voy a cumplir 40 años en unas semanas y he decidido tomar las riendas de mi vida”, expresó Magdyel al programa ‘Más Espectáculos’.

Magdyel comentó que en sus relaciones anteriores solía hablar mucho, pero ahora ha aprendido a cuidar lo que es importante para ella.

“Cuando era chibola siento que yo hablaba mucho”, declaró. Para luego agregar que ahora, que se siente agradecida y muy contenta, cuidará lo que tiene.





¿Magdyel Ugaz será mamá?

Al ser cuestionada sobre sus planes de matrimonio y maternidad, Ugaz bromeó con el periodista, diciéndole que debía decirle a su novio que le dé un anillo.

“¡Ya tú ya quieres todo! (dirigiéndose al periodista) haz un llamado entonces. ¡Tú díselo! (…) ¿Y el anillo para cuándo?”. A pesar de la insistencia del reportero en descubrir la identidad de su pareja, Magdyel bromeó diciendo: “¿Qué pasó? Se fue el wifi (…) se fue la señal, se cortó la entrevista”.





