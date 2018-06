Magdyel Ugaz: "En esta carrera siempre nos van a decir de todo"

¿Tienes proyectos de actuación en cine? ¿Vas a estar en la película Encintados?



Se postergó el rodaje de 'Encintados'. Yo tenía planeado terminar la obra de teatro 'Dos más dos' y empezar a grabar la película, pero se pospuso por fechas y hubo todo un cambio por el tema de la filmación. Eso nos cambió el horario a todos los actores. Ahora estamos en una cuestión complicada con la película de Gianfranco Quattrini (director argentino) y estamos viendo si podemos hacerla.

¿Crees que le quitaste el papel a Milett Figueroa en Colorina? ¿La has visto en De vuelta al barrio?



Yo no siento que le quité el papel a nadie y a cada uno le aparecen las cosas en su momento. Yo terminé la serie Al fondo hay sitio y fue la productora Michelle Alexander quien me invitó a ser parte de Colorina... ¡Claro que la he visto! Está haciendo un personaje lindo en De vuelta al barrio. Se está entregando un montón (a la serie). Hemos conversado mucho y tiene ganas de seguir creciendo en este camino.

¿Crees que Milett ha podido superar ciertas críticas? ¿Qué se viene para ti en actuación?



En esta carrera siempre nos van a decir de todo. Recuerdo que nos encontramos en una tienda, nos miramos y abrazamos y fue como decir: “Estamos con la carga encima”. Yo le decía que el medio artístico es así, pero lo más importante es dar lo mejor en cada personaje... Lo que estoy haciendo es apoyar la campaña ‘Peruano abriga peruano’, que donará casacas para el albergue Madre Teresa de Calcuta de Cusco.