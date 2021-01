La actriz Magdyel Ugaz recordó lo importante que fue en su vida y su carrera personificar a ‘Teresita’ en la desaparecida teleserie ‘Al fondo hay sitio’. Pese a que tuvo conflictos con ella reconoció que le enseñó sobre el amor propio.

Así lo dijo en una extensa entrevista que tuvo para el programa ‘Estás en todas’, donde habló también sobre otro personaje que la marco como ‘Colorina’ en la que tuvo que sacar su lado más sensual.

“De repente sentía que todos la quería a ella (a Teresita) y como que el personaje me comió. También con la ‘Teresita crecí a nivel personal porque me puso a prueba. En algunos momentos la he amado, pero también tuve momentos tensos con ella”, dijo Magdyel Ugaz en la secuencia ‘Las esferas de la verdad’.

“Por sobre todo, siento que es un personaje que me abrió las puertas de los hogares y que me enseñó a mí sobre el amor propio. Eso era lindo. Ella decía que quería ser modelo, y todos le decían: ‘calla loca’, pero ella respondía: ‘ustedes están locos’”, añadió la actriz orgullosa de todo lo aprendido en esa etapa de su vida.

Magdyel Ugaz también habló sobre su primer papel protagónico, en la novela ‘Colorina’ y todo lo que le costó hacer el personaje. “Me puso un reto físico y emocional. Tenía momentos en los que me temblaba las piernas antes de hacer un musical”.

Sobre el amor señaló estar soltera pero no sola. Aunque reconoció que siente que está en una pausa dramática. “Ahora convivo mejor con mi soledad, que no quiere decir que esté sola”, djio entre risas.