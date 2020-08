Magaly Medina enfiló una vez más su puntería hacia Tilsa Lozano, luego que la modelo huyera de la prensa, hace unos días, para evitar comentar sobre la supuesta reconciliación entre el futbolista Juan Manuel Vargas y su esposa Blanca Rodríguez.

"¿Vas a seguir dando indirectas por Facebook al 'Loco' Vargas? ¿Vas a seguir jugando el papel de la tercera en discordia, la que se metió en un hogar conformado por una feliz pareja? ¿Vas a seguir jugando a la 'batlacana'?", expresó la 'Urraca'.

"No te queda de otra. Yo que tú me iba del país, me escondía en un hueco… Yo y la cola (su 'derrier')", agregó.

Por otro lado, Magaly culpó a Tilsa de la agresión física que sufrió un reportero de Canal 2. "¡Qué le pasa a esta chica, tratando al periodista como si fuera un vulgar delincuente! Como si con eso se sintiera bien, pero creo que su furia debería ser dedicada a otra persona", sentenció.

Por su parte, Tilsa deslindó toda responsabilidad sobre el incidente. “Es lamentable lo sucedido. Los organizadores del evento han aceptado, como corresponde, la responsabilidad ante las autoridades y personas afectadas”, escribió en su Facebook.