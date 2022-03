Han pasado siete meses desde que un juez determinó quitarle la custodia de sus dos menores hijos a Magaly Solier, desde entonces, la actriz peruana intenta continuar con vida, y este domingo, mostró detalles de cómo son sus días lejos de sus pequeños.

La protagonista de la película “La teta asustada” concedió una entrevista al programa Día D, donde no pudo evitar quebrarse al hablar sobre sus hijos.

“En el camino se van cruzando cantidades de retos, y llegas a un momento donde… [se quiebra] No quiero llorar, me ilusiono mucho aquí, me voy, llego, me voy, pero sabiendo que, a una distancia, tengo un tesoro tan enorme”, sostuvo la actriz en referencia a sus tres hijos.

Aunque en el ámbito laboral atraviesa uno de sus mejores momentos, la artista ayacuchana no puede celebrar sus logros debido a la ausencia de sus pequeños, quienes han quedado al cuidado de su padre luego que este último la acusara de maltrato físico y psicológico.

“Qué madre no va a extrañar (A sus hijos), pero yo los veo y es como si estuvieran”, señaló Magaly Solier, quien también se animó a enviarles un mensaje: “Los amo, pronto nos vamos a ver, y si no estoy en Perú, ya vendrán por mí. Obedezcan a papá”, sostuvo visiblemente emocionada.

A pesar de esta complicada situación, la actriz peruana intenta superar este momento realizando labores en el campo en su natal Huanta y en compañía de sus padres.

“No me siento sola porque tengo miles de cosas que hacer, y si siento que necesito un respiro del trabajo, me voy donde mi mamá, pero siempre estoy ocupada, siempre ha sido mi vida así desde los 8 años”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO:

Janet Barboza defiende a Brunella Horna de las críticas

Janet Barboza defiende a Brunella Horna de las críticas https://www.americatv.com.pe/noticias/