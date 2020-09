Magaly Solier desató una polémica en Twitter al publicar una carta en la que hace referencia a los “verdaderos limeños” quienes, en su opinión, no son “los provincianos que se creen limeños”, en alusión al cantante William Luna, quien se apartó del colectivo que está en contra de la revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

"Espero que los limeños, los verdaderos (no los provincianos que se creen limeños) sepan valorar y ver su decencia, trabajo y coraje de mujer", escribió la actriz en una misiva pública a la alcaldesa Susana Villarán que difundió en su cuenta en la red de microblogging.





uterope "ESPERO QUE LOS LIMEÑOS, LOS VERDADEROS (NO LOS PROVINCIANOS QUE SE CREEN LIMEÑOS)... magalysolier.pe/2012/11/05/est… CC williamluna

— Magaly Solier Romero (@magalysolier) enero 17, 2013

En el inicio de la misma, Solier relató lo incómoda que se ha sentido en Lima, a la cual describe como una "ciudad hostil", durante el tiempo que le tocó vivir en la capital.

"Yo no vivo en Lima, estuve un tiempo allí, pero por trabajo. Nunca pensé en quedarme. Me da mucho miedo. Me asaltaron dos veces y casi me mato tres en taxi. Lima es una ciudad hostil y solo voy por trabajo", refirió.

"Si todos esos hambrientos de dinero (porque se trata únicamente de eso) llegan a su objetivo, no se preocupe, se irá con la frente muy en alto", sentenció.

Tras sus declaraciones, las reacciones de los 'tuiteros' no se hicieron esperar.