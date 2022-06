No se guardó nada. Magaly Medina se refirió a la candidatura de Alessia Rovegno en el Miss Perú, indicando que la joven modelo no está preparada aún para el certamen, indicando también que la belleza de Rovegno no es “extraordinaria”, y que no solo sirve con ser bella para estos certámenes.

“Todavía le falta. La vi en este programa Esto es Guerra y le falta prestancia a la hora de caminar, todavía no se parece a una Janick Maceta cuando camina. Pero la veo de una belleza normal, la chica es guapa pero la veo de una belleza no extraordinaria. Asumo que como ella en los concursos de belleza hay cientos, pero deberíamos llevar a una real belleza”, señaló la ‘Urraca’.

En ese sentido, indicó que debería prepararse más para poder representar al país en los certámenes de belleza, pues no solo requieren un rostro bello en este tipo de concursos.

“Ella todavía no sabe ni responder bien. Yo creo que prepárenla un año más o dos años más y de pronto esté preparada, pero no está aún. Hoy en día en los concursos de belleza ya no solo quieren caras bonitas”, agregó Magaly.

Magaly se robó la atención con sus pasos de baile en concierto de Karol G

La presencia de Magaly Medina en el primer concierto de Karol G no pasó desapercibida. La conductora de “Magaly TV: La Firme” evidenció en sus redes sociales que se presentó en el show acompañada de sus amigos y su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Los asistentes estuvieron atentos a los movimientos de Magaly, pues a través de TikTok viene circulando un video en el que la periodista aparece bailando al ritmo de “MAMIII”, uno de los éxitos de Karol G Ft. Becky G.

