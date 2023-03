Le cierra las puertas. A solo días de haber perdido a su padre, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, se refirió a los recientes rumores de un amiste con Jessica Newton, pues muchos consideraron que la presencia de la empresaria en el velorio de Luis Medina era sinónimo de reconciliación.

Si bien agradeció la presencia de su examiga en este difícil momento, fue enfática en decir que no piensa retomar la amistad: “Su gesto fue solidario, pero eso no significa que volvamos a ser amigas”, aseguró en conversación con el Diario Trome.

Además, detalló cómo Jessica y su esposo le informaron que se harían presentes en el velatorio de su padre, Luis Medina:

“Ella y su esposo me llamaron el jueves por la mañana para darme las condolencias . Y Fernando llamó a Alfredo el jueves por la noche diciéndole que irían al velatorio el viernes. Me sorprendió, sí , aunque le agradezco el gesto”, reveló para el mismo medio.

“Fui a acompañar a mi amiga”

Por su parte, la organizadora del Miss Perú parece no estar bien informada de la posición de la popular ‘Urraca’, pues a diferencia de ella, aún la considera su amiga.

“Fui a acompañar a mi amiga, no a la persona pública”, fueron las breves palabras que declaró Newton para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, al ser consultada sobre su presencia en el velorio.

¿Cómo nació la enemistad entre ambas?

Se debió a las constantes críticas que le hizo Magaly Medina a Deyvis Orosco, yerno de Newton. Magaly contó en uno de sus programas que el cantante le puso varios pretextos para no darle la exclusiva del nacimiento de su hijo Milan, pero sí lo hizo con la producción del programa de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel.

La molestia fue tal que Medina rechazó ser la madrina del pequeño nieto de Newton.

“Le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo y que sepa guardarse sus comentarios o que los haga con mucho cariño”, dijo Medina a un medio local.

Luego le dedicó varios programas, destapes y críticas contra Orozco, lo que malogró la amistad que mantenía con Jessica Newton, quien siempre salió a defender a su yerno. Además, la ‘Urraca’ ha criticado con fiereza los certámenes de belleza que organiza quien fuera su íntima amiga.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo”, declaró en alguna ocasión Newton en contra de Medina.

