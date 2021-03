2 de 8

En octubre de 2021, Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano protagonizaron un divertido video para el canal de YouTube de la conductora de televisión. En el clip, de poco más de 8 minutos, la pareja contó por primera vez cómo se enamoraron. Según la periodista, su historia de amor inició al poco tiempo de que fuera liberada de prisión. Magaly reveló que el encargado de presentarlos fue su amigo Ney Guerrero. “Lo conocí en un restaurante. Cuando salí de la cárcel y regresé, mi productor me invitó a comer lo que yo quisiera. Entonces vamos al restaurante y cuando de pronto me dice: ‘en esa mesa hay un amigo que quiero que conozcas’... se acercó a la mesa muy galante y me dijo: ‘Hola, Magaly, yo le envié flores cuando salió de la cárcel’, pero yo había recibido 300 ramos de flores”, contó entre risas la presentadora de “Magaly TV, la firme” en el clip publicado en YouTube. Según Magaly, recién notó que Alfredo tenía un interés en ella cuando le pidió un favor y tras ayudarlo, empezó a recibir obsequios de parte de él. “Yo no me di cuenta de que tenía un interés en mí hasta que me pidió el favor que le diera una entrevista a una de sus hijas para su colegio. Después de eso él viajó y me comenzó a dar regalos, específicamente, carteras”, añadió. (Foto: @magalymedinav)