En medio de su pelea pública con Jessica Newton, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton, la conductora Magaly Medina utilizó sus redes sociales para revelar que su esposo Alfredo Zambrano está preocupado por su depresión.

A través de historiales de Instagram, la presentadora de “Magaly TV: La Firme” se grabó desde una piscina e indicó que estaba disfrutando del sol porque las personas que tienen su condición necesitan de la serotonina, la hormona de la felicidad.

“Mi amor está preocupado porque los depresivos crónicos, como es mi caso. Aunque yo ya no me medico, nosotros necesitamos siempre sol”, comentó Magaly en su historial de Instagram.

“El sol es la mejor medicina para la depresión. Así que él está preocupado”, agregó la polémica presentadora de televisión.

Deyvis Orosco indignado con Magaly Medina

El cantante de cumbia y líder del Grupo Néctar, Deyvis Orosco se mostró indignado por la ola de críticas que recibió luego de que el programa de Magaly Medina dejara entrever, en la última edición de su programa, que abandonó a sus mascotas tras el nacimiento de su hijo.

Así lo manifestó en una extensa entrevista que dio Deyvis Orosco, al programa “En boca de todos”, quienes fueron hasta el centro especializado de mascotas ‘Magic Dog’ donde demostraron que las áreas sí cuentan con áreas verdes y tienen el suficiente personal para atender a los perros.

“Quiero creer que la señora Magaly, a la que todos conocemos y entendemos el trabajo que tiene, no estaba al tanto de lo que pasó. En realidad, no creo ni quiero creer como que se ha aprovechado de una situación, agarrando a un movimiento tan grande como es el gremio de animalistas que hay, que son sensibles, para generar algún beneficio personal. Yo no creo eso”, señaló fastidiado Deyvis Orosco.

“Soy un tipo que solo habla de su trabajo y si he derramado unas lágrimas es porque ya no podía. No he dormido toda la noche... Lo que han dejado al aire es que mis perros han estado abandonados y eso no se hace. No lo digo por mí, el daño es a las personas que no tienen nada que ver, a los animalistas que son sensibles, que me escribían: ‘rescata a tus hijos’... Nosotros no entendemos qué ha pasado, pero nosotros siempre daremos lo que tenemos, uno da lo que tiene”, añadió.

