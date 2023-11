Magaly Medina sufrió una bochornosa caída en su programa en vivo este martes 7 de noviembre. La conductora terminó en el piso esto luego de enredarse con sus zapatos cuando se encontraba bailando.

Pese al mal momento, la ‘Urraca’ utilizó este incidente como un ejemplo de superación, ya que no es la primera vez que le sucede esto en televisión nacional.

“Me enrede en los zapatos. Mal amarrado el zapato, es que yo no me los amarro, me los amarra. (…) La cuestión no es cuántas veces te caigas, tienes que levantarte siempre. En el caerse no está la derrota, la derrota está en no levantarse”, comentó la ‘Urraca’.

Luego de este incidente, la presentadora de ATV recordó su icónica caída que marcó su regreso a la televisión luego de permanecer recluida en el penal de Santa Mónica. Asimismo, consideró que este suceso solo será el inicio de otra historia de éxito.

“(En aquel entonces) todo el mundo decía que era una señal de mala suerte, pero mentira, a las brujas esas cosas nos van bien. Entonces quiere decir que es una señal de renacimiento de este programa, somos 2024 de todas maneras”, comentó la presentadora.