Luego de que se hiciera público el monto que recibe Melissa Klug por parte de Jefferson Farfán por la manutención de sus hijos, muchos han salido a cuestionarla; sin embargo, Magaly Medina le dio su respaldo.

La periodista sostuvo que es justo que el deportista le otorgue más de 43 mil soles. Además, contó que −años atrás− durante una entrevista aconsejó a la expareja de la “Foquita” a que no firme ningún acuerdo.

“Ella me dijo me están ofreciendo esto para poner un negocio... ¿cuánto le ofrecían? 50 mil dólares y yo le dije, y se lo dije al aire que 50 mil dólares no es nada como compensación por 11 años que le has dedicado tu vida a este hombre y darle dos hijos”, sostuvo Magaly en su programa.

Medina reconoce que le dijo a Melissa que le pidiera a Jefferson “uno, dos o tres millones de dólares”. “Mínimo es y te lo mereces un millón de dólares y eso que debería ser dos o tres millones. Es lo que se pide en estos casos de separación y cuando se manejan las cifras que maneja Jefferson Farfán”, señaló .

“Le aconsejé que eso lo revise un buen abogado, pero esto no lo aceptes. ¿Qué emprendimiento vas a sacar con 50 mil dólares? Has perdido 11 años, que has invertido de tu tiempo con un hombre que ha crecido laboralmente junto a ti, entonces es lo mínimo que mereces”, agregó la figura de ATV.