Magaly Medina sorprende por su nueva apariencia en Instagram  [VIDEO]

Magaly Medina reapareció en Instagram y lo hizo con un video de concientización en torno al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención y fue la nueva apariencia de su rostro.

No es un secreto que desde la primera vez que la periodista apareció en televisión, su imagen cambió notoriamente a medida que transcurría el tiempo en pantalla y finalmente consiguió otro aspecto físico.



Siempre se ha especulado que la periodista se habría sometido a una rinoplastía, liposucción, aumento de bustos y la utilización constante de bótox para eliminar las arrugas.

Cabe resaltar que la periodista generó diversos comentarios de sus seguidores por su renovada imagen.



¿MÉTODO NEFERTITI?



En anteriores ocasiones, la periodista confesó que a sus 55 años "la cara se nos comienza a descolgar pero la ciencia estética da soluciones” y agregó que “para que no me critiquen y digan: ‘ya deja de ponerte botox’. No es necesario ponerte cantidades industriales de botox. Son pequeños toquecitos del método Nefertiti”, reveló en marzo de este año.

¿En qué consiste el método Nefertiti? Se trata de colocar tan solo pequeños puntos de botox debajo de la mandíbula para mantener esa zona firme y definida.

