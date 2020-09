Magaly Medina sorprendió a sus seguidores con un nueva foto en su cuenta de Instagram, donde mandó un mensaje positivo y agradeció a sus seguidores que le escriben que no se pierden su programa ‘Magaly Tv. La firme’.

“Esta es mi cara cuando ya es mitad de semana. Gracias por tantos mensajes bonitos contándome que no se pierden el programa. Saber que están conmigo día a día a las 9:45 p.m. me llena de alegría. ¡Les mando un beso!”, escribió la conductora de espectáculos en la leyenda de la imagen.

Hace unos días, la ‘urraca’ contó que junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, están evaluando ser padres, debido a que la pandemia del nuevo coronavirus los ha hecho reflexionar acerca de la soledad.

“A nuestra edad es ponernos a pensar en que vamos a ser papás viejos, que vamos a llevar a hijo al nido. Tenemos que volver a hacer lo que no hemos querido hacer durante muchos años. También esta pandemia me ha hecho pensar a mí, pese a que no tengo óvulos, en comprar óvulos. Con mi marido estamos pensando y nos preguntamos: ¿pero vamos a volver a ser papás viejos ahora que podemos viajar y disfrutar? ¿Vamos a poder con una criatura? Esta pandemia nos ha hecho pensar en la soledad, en el hecho de renacer en otra criatura”, señaló Magaly Medina.

La conductora de televisión y su esposo tienen un hijo cada uno, producto de sus anteriores relaciones. Ambos ya son mayores de edad. La pareja ya lleva cuatro años de matrimonio.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina destruyó a Janet Barboza al tildarla de 'biscabuela' por participar en concurso de EBT