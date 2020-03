Magaly Medina lamentó que los trabajadores que hacían posible el desaparecido programa de Latina, ‘Valgame’, se quedaran sin trabajo luego de la cancelación del programa debido a los recientes escándalos de sus conductores.

Durante su programa, ‘Magaly TV: La Firme’, la conductora de espectáculos celebró que ‘Válgame’ haya terminado y consideró que ese espacio se “hundió como el Titanic”.

“No es que esté feliz porque un programa de Latina se haya ido al agua. Porque de verdad que la gente ‘chambera’, trabajadora que hacía ese programa, tenga que pagar los platos rotos de aquellos que decidieron poner a este grupo de mamotretos al aire, a hacer un programa de televisión”, refirió la popular ‘Urraca’.

“Ellos no tienen la culpa, camarógrafos, editores, asistentes de producción, toda esa gente que no tiene la culpa que sus directivos, que sus productores escogieron a esa gente sacada de no sé dónde, osea a gente tipo escoria, ponerla ahí y darle el título de conductores de televisión. Pero por fin, celebremos que el programa terminó. Se hundió como el Titanic, y no había más, porque cometieron barrabasada tras barrabasada pública, hasta que la última les valió esto", agregó.

Como se sabe, el programa ‘Válgame’ estuvo metido en un reciente escándalo debido a los desafortunados e indignantes comentarios del ‘Zorro Zupe’, uno de los conductores del programa, que arremetieron contra la joven madre de la niña violada y asesinada en Independencia.





















