No se entromete. Magaly Medina no dudó en pronunciarse tras las últimas imágenes de su reportera Priscila Mateo Guerrero con el actor Julián Zucchi , ambos fueron captados dándose un beso en una discoteca.

Como se recuerda, el exchico reality confirmó que él y Priscila están oficialmente saliendo como pareja y que se consideran exclusivos desde hace aproximadamente una semana.

Ante ello, Magaly dejó en claro que su reportera Priscila Mateo y el actor Julián Zucchi están solteros. “Será ella y él quienes den explicaciones. La vida personal de mis reporteros no me pertenece. No soy la cuidadora de mis reporteras. Tampoco tengo en el equipo a un infiel serial a quien alcahueteo”, mencionó.

“No me agrada la idea que mis reporteros se vinculen con sus entrevistados, pero tampoco lo puedo evitar. Los dos son solteros y es cuestión de ellos”, dijo Magaly Medina a Infobae Perú.





¿Julián Zucchi confirmó relación con reportera de Magaly Medina?

Según el ex de Yiddá Eslava, fue él quien tomó la iniciativa de invitar a Mateo a salir después de conocerla hace menos de un mes, casi al mismo tiempo que ella le hizo una nota en su departamento de soltero. Zucchi elogió la inteligencia de Mateo y expresó su interés en conocerla mejor, señalando que no veía ningún problema en volver a darse una oportunidad en el amor, a pesar de estar separado de la madre de sus dos hijos.

“Yo era totalmente consciente de que podía pasar. No creo que esté haciendo algo malo, entonces nada, se dio así”, afirmó Zucchi durante la entrevista en ‘Magaly TV: La Firme’, confirmando así su relación con Priscila Mateo.

Cuando se le preguntó si Mateo era la única chica con la que salía, el argentino respondió afirmativamente, destacando que ambos han acordado ser exclusivos el uno para el otro. “Sí, es la única chica con la que yo salgo. Ya hace una semana, por lo menos ya nosotros dijimos que somos por los menos exclusivos. Yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico”, mencionó Zucchi.

