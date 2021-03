La conductora de televisión, Magaly Medina recordó su época colegial y aseguró haber disfrutado esta etapa de su vida. Ella señaló que fue una líder y que siempre mantuvo notas altas porque le gustaba estudiar.

Así lo contó en su canal de YouTube donde recordó que solo una vez tuvo un rojo en la libreta debido a que no le gustaba el curso de matemáticas, obtuvo 10 en ese esa materia. Por eso, tuvo un profesor particular.

“A mí nadie me podía hacer bullying porque yo era una de las chicas más inteligentes de la clase. Otras colegialas, incluso las más malcriadas de otros salones, tenían una especie de admiración por mí. Acuérdense que yo era una líder. Yo recitaba, hablaba bonito. Además, cuando se tenía que hacer algún reclamo como alumna yo era la vocera de todas ellas”, dijo Magaly Medina vestida de colegiala.

“Bullying a mí nunca me hacían. Aunque había amigas que me decían, por mis piernas que eran bien delgaditas, calanquitas de pollo, palito de fósforo o de chifa. Yo era bien delgadita de chica, pero me lo decían con cariño”, agregó la periodista.

Magaly Medina recordó que en el colegio llevaba unas loncheras “fabulosas” porque era muy delgada pero “tragona”. Así que contó que llevaba cuatro o cinco panes con camote frito. “Ese era mi manjar de Dioses y me los devoraba todos”, dijo.

Señaló sentirse orgullosa por haber sido elegida, en el último año escolar, para dar el discurso de despedida para todos los alumnos de su promoción. Recordó que fue muy emocionante dirigirse a los padres de familia, maestras y compañeras.

“Cuando terminé el discurso, se me acercó muy emocionada una de mis profesoras y me dijo unas palabras que resultaron proféticas. Me dijo: ‘tú vas a alcanzar en la vida todo lo que quieras, vas a llevar a la gente a donde tú quieras. Serás grande y serás una líder siempre’. Sí pero de espectáculos (risas). Llevo a la farándula donde quiero llevarla”, dijo Magaly Medina entre risas.)

Era líder, pero bromista

Magaly Medina contó que en su etapa escolar fue líder, pero bromista por eso nunca se sentó en la primera fila sino atrás con sus compañeras que eran las más “chongueras”.

“Cuando llegué a estudiar periodismo me sentaba con las más chongueras en la parte de atrás. ERA Además, era bastante divertida, aunque parezca lo contrario”, resaltó.

En los recreos se dedicaba a estudiar matemáticas, practicar artes manuales, conversar, practicar básquet y comer sus panes con camote frito.

Comentó que no tiene contacto con sus compañeros de colegio, alguno de ellos le han escrito cuando empezó a salir en televisión. Lo que sí reconoció es que le gustaba estudiar mucho y disfrutó su época de colegial.

VIDEO RECOMENDADO