En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se tomó unos minutos para elogiar a Natalie Vértiz por seguir trabajando pese a que se encuentra a pocas semanas de convertirse en madre por segunda vez.

“Ella es una mamá moderna que trabaja, hace entrevistas, que sale luciendo su pancita. A ella no le he visto estar cambiando pañales en televisión o dar clases de cómo hacer el biberón”, dijo la conductora de televisión.

El comentario de la figura de ATV vino después de que opinara que en el programa “Mujeres al mando” tratan de explotar comercialmente el embarazo de Maricarmen Marín.

“(A Maricarmen) ni siquiera se le nota la pancita; pero ya están todos los días haciendo una especie de telenovela, por capítulos del embarazo. Hoy día era aprender a cambiar pañales, hacer la leche y ayer fue ... alguien le regaló unos guantes de box”, afirmó.

Además, Magaly marcó la diferencia entre Natalie y Maricarmen: “Ella bien podría decir yo soy la reina. Ha sido miss y con más derecho que Maricarmen podría decir yo soy la reina, yo soy princesa”.

“Ella lo que está haciendo es lo que hace cualquier mujer embarazada, porque estar embarazada no es una enfermedad tampoco… Sale así luciendo su panza, haciendo las cosas de la casa, haciendo ejercicio, haciendo vida sana, haciendo sus anuncios, trabajando en sus redes sociales y en su salón de belleza”, agregó.

Finalmente, la periodista aplaudió que la esposa de Yaco Eskenazi siga trabajando pese a que pronto se convertirá en madre por segunda vez. “Natalie está a un me

s de dar a luz y no está: ‘¡Miren lo que me han regalado¡’ Está haciendo su chamba, no deja de trabajar y no está tratando de que la traten bonito solo porque lleva a un ser en su vientre”, puntualizó.

