Luego que Melissa Paredes insistiera nuevamente que su relación con el bailarín Anthony Aranda no se inició tras una infidelidad a su exesposo Rodrigo Cuba, la conductora de televisión Magaly Medina no dudó en emitir su opinión y asegurar que la actriz “no se cansa de repetir la historia que ella ha trabajado en su cabeza”.

“c, ya se le pasó el roche, ya pasó el escándalo. Ahora no se cansa de repetir la historia que ella ha trabajado en su cabeza y ahora quiere convencernos a todos que no le fue infiel al ‘Gato’. También esa ya es una exageración, me suena mal, no es algo que una mujer debería hacer”, aseveró Medida durante la última emisión de su programa Magaly Tv: La firme.

Asimismo, señaló que Melissa Paredes debería asumir que sí falló en su matrimonio y recordó que el dolor del ‘Gato Cuba’ era muy evidente tras su separación.

“Hay que empezar por decirlo: ‘bueno, sí, claro, fallé’. ‘No, no, no. Nosotros ya habíamos acordado que no nos íbamos a divorciar, que íbamos a seguir viviendo así. El ‘Gato’ Cuba le traía todos los días un ramo de rosas, algo que muy pocos hombres hacen y cree que iba a soportar que ella le esté poniendo los cachos y no divorciarse, seguir viviendo en la hipocresía bajo el mismo techo, no te lo creemos. Quién te lo va a creer. El dolor del ‘Gato’ era grande, traspasaba el vidrio”, expresó.

Melissa Paredes vuelve a negar infidelidad al ‘Gato’ Cuba

En una reciente entrevista para Trome, la modelo volvió a dejar claro que no falló en su matrimonio con el futbolista del Sport Boys, y aseguró que su actual relación con el popular ‘Activador’ no es producto de una infidelidad.

Además, aseguró que ahora sí es feliz, y que incluso hay más personas que ahora entienden su romance con el popular ‘Activador’. “Tenemos una bonita relación y ahí vamos. (…) Hoy tengo gente que me escribe y me dice: ‘antes él (Rodrigo Cuba) me caía bien, pero ahora ya cambié', ‘tienes derecho a ser feliz’... y eso es bonito porque era gente que pensaba otra cosa de mí al principio”, comentó la exconductora de “América Hoy”.

