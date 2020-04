Magaly Medina, tras presentar un informe sobre ‘El ocaso de Cathy Sáenz’: La historia del auge y caída de La Mamacha’, arremetió el ingreso de Maricarmen Marín a la conducción de ‘Mujeres al Mando’.

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista no perdió la oportunidad de criticar duramente al nuevo jale del exprograma de Sáenz.

“Han puesto a Maricarmen Marín y ella se nota que todavía no sabe qué está haciendo parada en ese programa de las mañanas. Aún no lo entiende y no lo comprende. En su cabeza todavía no le funciona. ¿Por qué intentar tanto con gente que no tiene preparación periodística para que estén en este programa? ¿Por qué? ¿Son amigos de alguien?”, señaló.

Asimismo, Medina comparó a la cantante de cumbia con una “lámpara”.

“Está parada ahí. Es un poste, como una lámpara. Es un mueble, de verdad. Habla poquísimo. Cuando la dejan hablar, se siente todavía perdida", concluyó.

