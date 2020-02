Magaly Medina descartó tener algo en contra de Alianza Lima, luego de haber ‘ampayado’ nuevamente a un jugador del cuadro blanquiazul.

La periodista, en su programa de espectáculos, aseguró que, todo lo contrario, su equipo periodístico es un “aliado” de Pablo Bengoechea, director técnico del conjunto victoriano.

“Yo no soy de Universitario o del Cristal. No me gusta el fútbol, no lo sigo. No soy de ningún equipo. Da la casualidad que siempre ampayamos a jugadores de Alianza. Deben ser seguramente los más indisciplinados. Le estoy haciendo la tarea, el trabajo sucio al profesor Pablo Bengoechea. Él los entrena en la cancha y nosotros los vigilamos afuera. ¿Qué más quiere?”, señaló.

La conductora dijo que tras el nuevo ampay de Jean Deza, ahora la pelota está en la cancha del estratega uruguayo y la dirigencia de Alianza.

“Nosotros solo ponemos al aire las imágenes, las decisiones no las tomamos. No somos dueños del club, no somos entrenadores, no somos dirigentes. Por tercera vez, Jean Deza es ampayado en salida nocturna. Hay gente que los justifica. Críticos deportivos los justifican. Existen muchos periodistas que más parecen alcahuetes o presidentes del club de fans de algunos jugadores. No les interesa para nada la indisciplina”, aseveró.