Magaly Medina se sinceró y dijo que tuvo un acercamiento con su aún esposo, Alfredo Zambrano, pero no sabe si se darán una nueva oportunidad. Su pronunciamiento vino después que -el último sábado- Jessica Newton compartiera en redes sociales un video donde se ve a la presentadora de televisión -sonriente- al lado del notario.

“Bueno, el video Luciana Olivares se lo envía a Alfredo y él le pide a Jessica (Newton) que lo suba dedicado a mí porque mi esposo no tiene redes sociales, por eso le digo ‘Cupido’ a ‘Jess’ porque logró que nos acercáramos”, comentó Magaly al diario Trome sobre la difusión de las imágenes.

Tras ser consultada sobre una posible reconciliación, la conductora de “Magaly TV, la firme” dijo: “Solo hemos hablado y lo seguiremos haciendo”. Medina aclaró que tanto ella como Alfredo Zambrano están enfocándose en continuar con su vida, y que con el tiempo se sabrá si decidieron darse una nueva oportunidad.

“Por el momento sigo haciendo mi vida normal y él también, ya veremos qué decisión tomamos”, comentó. La periodista resaltó que el notario le demostró lo mucho que le importa cuando salió a defenderla de los ataques que surgieron luego de anunciar el fin de su matrimonio.

“Cuando salió a defenderme de tanta alucinada que no saben cómo atacarme porque creen que sin esposo estoy desamparada, me mostró lo mucho que le importo. Los dos tenemos que hablar y ver si nos merecemos otra oportunidad”, puntualizó.

Finalmente, la figura de ATV restó importancia a los comentarios de terceros sobre la relación con su aún esposo.

“Lo que piense la gente me importa un pepino. Nosotros no hemos tenido una relación tóxica porque hay amor y respeto. Él no me ha puesto los ‘ca…’, yo no se los he puesto, entonces ninguno tiene que recriminarse nada. No soy una Silvia Cornejo para nada, acá lo que hay es una diferencia de caracteres, a veces puedes amar mucho a una persona, pero no puedes vivir con ella. Eso es algo veremos mi esposo y yo, porque el matrimonio no es un juego, no puedes decir que te divorcias cada vez que hay diferencias”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina recibe insultos de Tony Rosado

Magaly Medina recibe insultos de Tony Rosado