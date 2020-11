La conductora Magaly Medina se defendió, al inicio de su programa de espectáculos, tras convertirse en blanco de duras críticas en redes sociales por no pronunciarse ante las manifestaciones que se desataron en Perú debido a la crisis política por la asunción de Manuel Merino como presidente de la República.

En su mensaje, Magaly señaló que “tenía una agenda familiar” y que no es su estilo recurrir a las redes sociales para manifestar su posición en medio de una crisis política.

“Hubo en el Twitter bastantes comentarios desafortunados, refiriéndose a las denuncias que se hicieron en este programa (por el caso Richard Swing). Ahora aparecen algunos que parecen haber perdido la línea directriz de lo que se piensa y lo que se quiere para este Perú. Ahora todo es: ‘si tú no opinas como yo opino y si tú no haces lo que yo hago, me lanzo a tu yugular y te desangro’. Ese no es mi estilo, yo creo que en el Twitter y en muchas redes sociales hay demasiada violencia", señaló Medina al inicio de “Magaly TV: La Firme”.

“Estamos siendo en este país muy intolerantes con las opiniones del resto. En una democracia y en una sociedad civil moderna, debemos aprender a tolerar las diferentes opiniones y no obligar al resto a pensar como uno o actuar como uno. En mi vida he sido una borrega para nada", añadió.

Además, Medina aclaró que la muerte de dos jóvenes, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, en las manifestaciones le dolió, pero que no iba a recurrir a sus redes sociales para expresarlo.

“He visto a nuestro país a lo largo de los años, de lo que tengo en edad, y hay cosas que sé que debo hacer y qué no voy a hacer. Yo no tengo porqué hacer caso a un grupo de jóvenes que me dicen lo que tengo que hacer. Lo siento mucho, pero ya estoy bastante vieja y he vivido bastante para tomar el curso de mi vida para saber cuándo hablo y cuándo no lo hago”, dijo.

“Por dentro también estoy desangrándome por mi patria y mi país, donde nací, donde vivo, donde lucho y donde tengo una cámara de televisión y un programa, gracias a peruanos”, sentenció Magaly.

