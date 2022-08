Magaly Medina se quiebra tras homenaje de Patricio Suárez-Vértiz a Diego Bertie | VIDEO

En la reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina no pudo evitar emocionarse luego que Patricio Suárez Vértiz presentara la nueva versión de “Qué difícil es amar”, la que grabó con Diego Bertie días antes de la muerte del actor y cantante.

El exintegrante de “Arena Hash” reveló que, antes de fallecer, Diego Bertie lo invitó a su concierto en La Estación de Barranco, el cual se iba a realizar el jueves 11 de agosto, donde presentarían la nueva versión del popular tema; sin embargo, ese encuentro nunca se dio.

“Ensayamos ahí y en su casa (...) Él estaba muy feliz, una persona muy cercana a él me dijo que se estaba preparando porque la versión que le mandamos le gustó, es una versión más ‘dance’. Él la escuchó, me dijo: ‘Patricio, la canción me ha encantado’”, comentó el cantante.

“A todos nos chocó la muerte de Diego, así que vamos a escuchar esa canción que grabaste con Diego, esta versión nueva, como un homenaje a él. El escenario es tuyo para que nos cantes esta canción”, dijo Magaly previo a dejar a Patricio en el escenario

Tras el homenaje de Patricio Suárez Vértiz a Diego Bertie, Magaly Medina se mostró muy emocionada. Y con la voz entrecortada, dedicó unas emotivas palabras a Diego Bertie. “Diego Bertie, en tu memoria, que en paz descanses. Creo que mejor homenaje no le podrías haber hecho. Nos vamos a un corte y regresamos con Patricio Suárez Vértiz”, señaló la figura de ATV.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina. Video: Instagram