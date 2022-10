Magaly se burla de Gigi Mitre por recibir torta de tecnopor en “Amor y Fuego”

Gigi Mitre cumplirá 44 años este miércoles 12 de octubre y decidió festejar por adelantado su onomástico junto al equipo de “Amor y Fuego”. Como parte de esta celebración, la producción del programa le entregó una torta en forma de una barra de chocolate. Ella se mostró muy emocionada por el detalle y decidió partir el pastel en vivo, pero resultó ser de tecnopor.

Ante esta bochornosa situación televisiva, la conductora Magaly Medina aprovechó la reciente edición de su programa para burlarse de su colega de Willax TV.

Según comentó Medina, ella y su producción vienen preparando una fiesta para celebrar los 25 años de su programa, pero recalcó que no desea una torta de tecnopor. Una clara referencia de la situación que vivió Gigi Mitre en “Amor y Fuego”.

“Nuestras bodas de plata será por canje. Claro que no todo porque tenemos auspiciadores que nos están apoyando mucho. Acá los chicos comen bien y queremos una fiesta a todo dar”, dijo Magaly.

“¿La torta que me van a traer no es de tecnopor no? ¿Ok? ¡Perfecto! Empecemos por ahí porque no quiero hacer el ridículo. A mí me me encanta partir mi torta, misma novia, y no vaya a salir el tecnopor por ahí volando”, añadió entre risas.