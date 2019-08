Magaly asegura que video íntimo entre Yahaira y Coto no tiene "absolutamente nada sexual"

Magaly Medina dio detalles del video íntimo entre Yahaira Plasencia y Coto Hernández que ofreció entregar a Jefferson Farfán. En su programa del último miércoles, la conductora señaló que las imágenes no tienen "nada sexual".

"Si Coto Hernández no quiere mostrarlo, si alguno de los protagonistas no lo quiere mostrar, yo no puedo hacerlo. Sin embargo, quiero decir que no es un video sexual. No hay absolutamente ninguna imagen sexual, es una toma tierna, hay complicidad y cariño", precisó la periodista.

Asimismo, Magaly Medina indicó que los "mañosos" pueden quitarse la "idea de la cabeza" de que el video en mención tenga contenido sexual.

"No soy la protagonista de ese video, no tengo derecho a ponerlo y si lo hiciera, me ganaría un gran lío. La imagen (entre Coto Hernández y Yahaira Plasencia) me inspira ternura, es cariñosa. No hay absolutamente nada sexual. No voy a describir más el video", agregó.

Por otro lado, Magaly Medina se mostró firme en su ofrecimiento a Jefferson Farfán (hacerle llegar el video) y señaló que no difundirá la grabación.

"Le pedí a alguien cercano como Ney (Guerrero) que le dé el video a Jefferson Farfán. No tengo por qué difundirlo, ni ponerlo en Internet", aseveró.