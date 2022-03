Magaly Medina está a días de festejar su cumpleaños número 59 y accedió a una entrevista con un medio local, donde se refirió a su salud.

En conversación con Trome, la presentadora de ATV reveló que fue diagnosticada como depresiva crónica a los 23 años y que actualmente volvió a tomar pastillas antidepresivas.

“Mi depresión es bioquímica, no es como otras que nacen de alguna pérdida. Ahorita tuve un episodio depresivo, sentí realmente que no tenía ganas de nada y me hicieron unas pruebas y arrojaron que la serotonina estaba fallándome”, señaló.

“Por eso he vuelto a tomar los antidepresivos después de 14 o 15 años que dejé las pastillas. Las estoy tomando por un breve periodo hasta equilibrar mi serotonina. Claro, pasar por este episodio me cambia el humor, pero ya los chicos (sus ‘urracos’) me conocen, han trabajado muchos años conmigo”, añadió Medina.

La periodista indicó que cuida su salud y que hace ejercicios. “En un momento determinado los psiquiatras que me trataron y me dijeron que una de las cosas que tenía que hacer para que la serotonina llegue bien a los neurotransmisores de mi cerebro era hacer ejercicios, y así, por decisión propia, empecé a dejar las pastillas”, contó.

