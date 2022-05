Magaly Medina reveló −en el programa “JB en ATV”− que años atrás decidió no difundir un ampay protagonizado por Bárbara Cayo porque la actriz la llamó llorando y le explicó que si el material era difundido su expareja le iba a quitar la custodia de sus hijos.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” recordó que a inicios del año 2000, la mayor de las Cayo se encontraba casada y su matrimonio terminó luego de que fuera ampayada besándose con Carlos Thorton, su compañero de reparto en “Torbellino”.

Sin embargo, tiempo después, Bárbara fue nuevamente captada con un misterioso hombre, pero las imágenes nunca vieron la luz. “Teníamos un ampay después de Thorton, ya le habíamos sacado un ampay chapando con un pata en un club luego teníamos otro ampay de ella chapando con un pata”, explicó en JB en ATV.

Magaly comentó que Bárbara al conocer de las imágenes, con ayuda de muchos intermediarios, logró convencerla de escucharla.

“Le contesté el teléfono porque estaba desesperada, lloraba y lloraba y contesté porque finalmente es una mujer, que es madre”, contó. “Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay, entonces le contesté y me dijo: Mira que, si tú sacas ese ampay, mi esposo me va quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, te lo ruego, te lo suplico”, señaló.

No obstante, la periodista de espectáculos reconoció que se arrepiente de su decisión y explicó los motivos. “Yo le dije: mira Bárbara tus circunstancias son difíciles, te entiendo y no lo voy a hacer. Pero, me he arrepentido toda mi vida porque la mujer esta me ha hecho una guerra total, encima que a mí me debía un favor, o sea le hice un super favor, un día me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar”, enfatizó.

