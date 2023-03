Magaly Medina dio una extensa entrevista con la periodista Verónica Linares y reveló detalles personales y profesionales pocos conocidos. Uno de ellos es lo que motivó a iniciar sus temidos ampays en contra de los futbolistas peruanos y en la anécdota tiene mucho que ver su hijo, Gianmarco Mendoza Medina.

Cuando Verónica Linares tocó el tema de los ampays, Magaly Medina defendió los que les hace a los futbolistas peruanos, contando que muchas personas depositan sus esperanzas y dinero en ellos cuando van al estadio a verlos, pero muchas veces terminan decepcionadas.

“La gente paga su plata, va al estadio, la gente muere por su equipo, acá la gente muere por el fútbol y no es posible que sí tú te vas esperanzado al estadio, pagando tu plata, llevando a tu hijo, resulta que el tipo estuvo chupando hasta las 5 de la mañana, con qué físico va a hacer goles, eso no está bien, no es deportivo”, dijo la popular ‘Urraca’.

Pero Medina continuó con su explicación, asegurando que el tema se tornó personal cuando su propio hijo Gianmarco comenzó a verse afectado gracias al mal desempeño de los jugadores.

“Eso no es responsabilidad para con tu público, para el que paga la entrada, para el fanático que llora si su equipo pierde y eso yo lo veía en mi hijo (…) cuando mi hijo era pequeño, venía del estadio, se encerraba en su cuarto a llorar porque el Alianza (Lima) había perdido”, reveló la periodista.

Medina dijo entonces que cuando vio que el periodismo deportivo miraba hacia otro lado con el irregular comportamiento de los futbolistas, ella decidió investigar el asunto.

“Entonces cuando comencé a investigar y ver que el periodismo deportivo no lo hacía y sabían de las encerronas, de las amigas ‘bataclanas’ que tenían, de la vida disipada que llevaban, nadie decía nada, entonces dije, okey, apuntemos. Porque si vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a saber por qué lo haces llorar y que el público se entere por qué estos sinvergüenzas van al estadio y no hacen goles”, expresó.

“Esa fue mi motivación, el llanto de mi hijo”, finalizó Medina.

En la larga entrevista con Verónica Linares, Magaly Medina hizo grandes revelaciones como por qué su hijo ya no vive en Perú o un impasse que tuvo con Peluchín cuando coincidieron en Latina.

