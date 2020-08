Magaly Medina se pronunció tras los comentarios de Janet Barboza y otras personas que la criticaron porque en las donaciones que entregó a las personas de escasos recursos económicos en Villa María del Triunfo, aparecía el logo de su programa ‘Magaly TV, La Firme'.

La conocido periodista de espectáculos utilizó su cuenta de Twitter para dar una contundente respuesta sobre lo sucedido. “La mezquindad les impide resaltar que 600 personas tendrán comida en su mesa”, escribió.

Magaly lamentó que cuando realizó ayuda sin llevar cámaras, fue acusada de ‘no ser solidaria’; mientras que ahora que llevó las cámaras de su programa, también ha sido criticada.

“Cuándo no lo publico y ayudo sin cámaras me critican diciendo que no soy solidaria y cuándo llevo cámaras para taparle la boca a los malintencionados, también critican”, expresó.

Recordemos que Magaly Medina llevó más de doce toneladas de alimentos y abrigo para unas 600 familias de escasos recursos económicos en el sector de Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo.

Tras ello, Janet Barboza comparó a ‘la Urraca’ con ‘los políticos que van en busca de votos', al resaltar que en las bolsas de las donaciones aparecía el logo del programa ‘Magaly TV, La Firme'.

