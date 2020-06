Magaly Medina posteó una imagen en Instagram que causó revuelo por el comentario que le respondió a una usuaria que la comparó con el “plástico” por sus cirugías, pero la conductora de televisión contestó que eso le debería decir a Sheyla Rojas.

“Cada vez que puedo, me reto a mi misma a salir de mi zona de confort y tomar decisiones audaces, como hacer esta foto. El resultado siempre me sorprende”, escribió la ‘urraca’ en su red social con una foto.

Sin embargo, una seguidora le escribió que se cuidara del coronavirus porque vive más tiempo en el plástico recordando las cirugías que se ha hecho Magaly Medina.

“Eso dile a Shey Shey”, contestó la estrella de ATV.

La disputa entre Magaly Medina y Sheyla Rojas viene desde hace unas semanas cuando la rubia le mandó una indirecta a la ‘urraca’, pues indicó le parecía “ridículo” decir que solo se había arreglado los dientes “cuando está operada de ‘pies a la cabeza’”.

La conductora de espectáculos le respondió en su programa que “yo fui fea conocida en la televisión, con los dientes sin arreglarme tuve éxito en la televisión. Es que de actitud nadie me ha ganado. Yo me miraba al espejo y me veía guapísima”.

Magaly Medina agregó que solo había realizado unas operaciones en la nariz y los senos. “Las lipos no me han servido de nada, más me ha servido ir al gimnasio”, concluyó.

