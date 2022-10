Ardió Troya. Magaly Medina no se guardó nada para responder a Gisela Valcárcel y esta vez despotricó contra los programas que dirigía la popular ‘Señito’, asegurando que ahora defiende la fidelidad cuando antes utilizaba los casos de infidelidad de sus participantes para generar rating.

“Ahora es defensora de la fidelidad. ¿Cuándo? Si toda la vida has sido la más alcahueta de todos los infieles. En sus shows de qué ha vivido, de que in bailarín o una bailarina se acueste con un hombre comprometido, y se ha hecho de la vista gorda cada vez que eso ha pasado, porque la semana siguiente, esas ‘cochinaditas’ le vendían su show, por su puesto, tenía rating”, indicó Magaly en su programa.

Así pues, citó algunos ejemplos, como los casos de Christian Domínguez, quien le habría sido infiel a Karla Tarazona con su bailarina, Isabel Acevedo, mientras participaba en un programa conducido por Valcárcel, así como otros ejemplos.

“¿Ustedes creen que ella no sabía de Melissa Paredes y el ‘Activador’? ¿De dónde creen que me sale el dato? ¿De dónde creen que me sale el dato de Domínguez con Pamela Franco? De los pasillos, de los camerinos, de su equipo de producción, de ahí viene, porque todo lo que pasa dentro de los camarines, se sabe hacia afuera”, manifestó en tono burlón la conductora.

“Si yo me puedo enterar aquí en otro canal, no me digan que ella no sabía, no me hagas reír Gisela. Tú que has sido la alcahueta de tantos infieles, ahora vienes a rasgarte las vestiduras porque dice que yo no apoyo a las mujeres. Ahora resulta que sale a celebrar a la infiel más grande del último año, Melissa Paredes”, añadió.

