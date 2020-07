Magaly Medina respondió a Fátima Segovia, ‘La Chuecona’ de ‘ El Wasap de JB ', quien la calificó de “maldita” tras difundir un parte policial que detalla que su pareja, Omar Bolaños, la agredió físicamente en presencia de sus hijitos.

“Antes de defender a un hombre tienes que pensarlo 50 veces. Piénsalo bien. ¿Mi novio no es un pegalón? Entonces todo fue imaginación de tu papá y la policía que dio cuenta de ese incidente de violencia doméstica”, comenzó la conductora de espectáculos en su programa.

Magaly Medina indicó que lo primero que hacen las personas cuando las descubren es culpar a otros “de sus propios actos”.

“Tienes que asumir y decir: bueno, sí, tuvimos un incidente y que después lo arreglaron, que le perdonaste, que a partir de allí nunca te levantó la mano, pero te voy a decir: el hombre que te pega una vez, te pega siempre”, concluyó la ‘urraca'.

FÁTIMA SEGOVIA SE PRONUNCIÓ

Fátima Segovia rompió su silencio tras la polémica que se generó por un parte policial difundido por el programa de Magaly Medina, que habla de un episodio de agresión del que habría sido víctima por parte de su pareja Omar Bolaños.

“Eso ha estado ya enterradísimo en el pasado y yo, hasta el día de hoy continúo con mi pareja, él no es mi ex como lo dice la señora, esa es su gran mentira, debe informarse bien”, dijo con respecto a la conductora de espectáculos.

Asimismo, Fátima Segovia aseguró que durante el episodio no hubo agresión y que fue una pelea doméstica. “Me dejé llevar por la cólera que sentí en ese momento y digamos que exageré un poco, pero como los policías vieron la situación, sabían que no daba para más. Ellos mismos me dijeron que su denuncia no va dar a más”, aclaró.

“Acepto que a veces uno por la cólera se deja llevar y saca toda la ira que tiene y trata de darle una lección a la persona. Yo asumo las medidas que tomé (llamar a la policía), no me arrepiento, fue un ‘estáte quieto’”, agregó, justificándose.

Fátima Segovia finalizó asegurando que el susto que pasó su pareja con la llegada de los policías sirvió para que nunca más hayan peleas de ese tipo en su relación.

