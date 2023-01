En fotografías difundidas por el programa ‘Magaly TV La Firme’, el padre del futbolista Renato Tapia aparece muy cariñoso con su supuesto nieto, un pequeño que sería producto de una relación clandestina que el jugador peruano tuvo hace seis años, pese a que ya se encontraba casado con Andrea Cordero, la madre de su otra hija.

No solo él se habría enterado de la paternidad. Daniela Castro, mujer que asegura haber tenido un breve romance con el jugador cuando él ya se encontraba en una relación formal, señala que toda la familia de Tapia también estaba enterada. Afirmó que incluso los hermanos y el primo del jugador tuvieron un acercamiento con su hijo.

Magaly Medina le consultó a la joven si la esposa del deportista, Andrea Cordero, sabía también que su pareja tenía un supuesto hijo no reconocido. “Sí”, respondió segura Daniela. También aseveró que su pequeño ha sabido en todo momento que el deportista es su padre.

Supuesto padre y abuelo se fotografiaron junto al pequeño.

LAS PRUEBAS LA RESPALDAN

Castro contó que al igual que al jugador, su hijo ama el fútbol. También reveló que fue el mismo Renato quien comprobó su paternidad al realizarle una prueba de ADN al pequeño.

Pese a la irrefutable evidencia, la mujer señala que “Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de mi hijo. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”.

Como dos gotas de agua. Magaly Medina mostró una serie de imágenes del deportista con el pequeño y se mostró sorprendida al ver el gran parecido que ambos tienen: “Es el retrato de su padre”, comentó.

¿Vivió con el primo del jugador?

Daniela denunció que al enterarse de que estaba gestando, el jugador del Celta de Vigo la obligó a vivir con su primo José Martín. El 9 de mayo nació el bebé y, a pesar de la incomodidad de Daniela, el familiar del futbolista seguía viviendo a su lado, “vigilando lo que hacía”. “En julio del 2020. Lo sacó de la casa y recién tengo contacto con Renato”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Luciana Fuster revela que se realizó retoque en la nariz