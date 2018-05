Magaly Medina: ‘No sé si regresaré a las pantallas’ [ENTREVISTA]

Magaly Medina asegura que la pasa bien alejada de la televisión luego de que, hace una semana, fuera suspendida temporalmente de Latina por sus comentarios relacionados a la sanción del futbolista Paolo Guerrero , que le impide jugar el Mundial .

¿Crees que atentaron contra tu libertad de expresión al ser suspendida de Latina?

Si es así (atentar contra su libertad de expresión), Latina y yo ya resolveremos nuestra relación contractual. Yo no soy abogada, no veo esas cosas, me estoy tomando mi tiempo. Yo no voy hablar de la situación interna (sobre su cancelación temporal). Ahorita estoy suspendida.

¿Vas a regresar a las pantallas de Latina luego de que termine la sanción?

No sé si voy a regresar, no me he puesto a pensar en eso todavía. Ahora estoy descansando y disfrutando mi tiempo, son vacaciones.

¿Es cierto que tienes planeado cambiar de casa televisora a ATV?

Yo sigo perteneciendo a Latina hasta fin de año, mientras tanto no puedo hablar, todo lo que se dice son especulaciones, rumores y chisme. Tengo un contrato que me ata.

¿Qué te parecieron las muestras de solidaridad de Beto Ortiz, Phillip Butters y más periodistas?

Agradezco mucho a mis colegas por ser solidarios. En nuestro medio es bien raro que nuestros colegas sean solidarios con uno, y realmente les agradezco bastante.

¿Seguirás opinando sobre Paolo Guerrero?

Yo nunca me he callado mis opiniones y difícilmente lo haré, pero ahora hay otras cosas que me interesan. A todo el país le gusta el fútbol y a mí no. Poco me pueda interesar si juega o no porque no me gusta el fútbol.

¿Qué proyectos tienes ahora que no estás en la TV?

Solo tengo planes para pasarla bien. Yo sigo la vida, no me detengo porque estoy o no en la televisión. Mañana (hoy) voy al gimnasio, el sábado iré a la boda de una buena amiga, el domingo a otro matrimonio y la próxima semana viajaré a Miami (Estados Unidos). Luego me tomaré mis vacaciones, que ya estaban anticipadas y que el canal había aprobado, que serán a partir del 14 de junio por el Mundial.