Magaly Medina recordó tristes episodios de pobreza tras indignarse con la congresista Yesenia Ponce

La periodista Magaly Medina recordó sus épocas más pobres cuando iba al colegio con zapatos rotos, luego de indignarse con las palabras de la congresista Yesenia Ponce, quien dejó entrever en el programa 'Punto final', que la acusan de dar información falsa sobre su educación escolar por no tener dinero.

La parlamentaria también contó que desde muy pequeña sufrió por no contar con solvencia económica, pero la periodista no creyó en su justificación y afirmó que muchos peruanos han pasado por lo mismo.

“La congresista Yesenia se olvida que miles de niños en el Perú van sin zapatos a estudiar a los colegios, tienen que caminar kilómetros hacia su escuelita pobre. Todos hemos pasado por lo mismo, pero no necesitamos mentir”, señaló Magaly Medina visiblemente indignada en su programa ' La purita verdad '.

La periodista aprovechó para contar los difíciles momentos que vivió durante su niñez por falta de dinero.

"Yo iba con la faldita toda desteñida a estudiar. Mis zapatos tenían hueco porque mi papá no podía comprar zapatos todos los años y le ponía un cartón para que mi pie no chocara contra la vereda y... ¿me estoy quejando por eso? No, ¿Entiendes? ¿Estoy lloriqueando por eso? No ¿Eso me hizo mentir para subir en la vida? No ¿Me hizo ser hipócrita o cínica? No. La pobreza no tiene nada que ver con la decencia, señora Ponce", dijo Medina.