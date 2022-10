La conductora Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para recordar que un 16 de octubre de 2008 fue a prisión junto a su ex productor Ney Guerrero.

La presentadora señaló que durante sus días en prisión, ella decidió hacer cartas públicas porque los medios de comunicación desinformaban sobre su caso en la cárcel.

“Hice muchas cartas. ¿Por qué hice estas cartas? Porque los diarios todos los días tenían en portada fotos mías, fotos del público, tenían rumores, tenían especulaciones y no se ajustaban a la verdad. Por ejemplo, yo recuerdo que habían titulares que decían: ‘Magaly se quiebra en prisión’, ‘Magaly llora en prisión’”, contó.

“No había quién hablara por mí. No había forma que me hicieran una entrevista en prisión, pese a que todos mis amigos, mi familia y gente que trabajaba conmigo en ‘Magaly TV’ iba a verme todas las semanas. Entonces, yo decidí escribir estas cartas para enseñarle a la gente cómo me sentía“, reveló con la voz entrecortada.

Por otro lado, Medina mencionó que ella también le escribió a sus enemigos pese a sus comentarios de odio cuando ella estaba presa de su libertad.

“Un 1 de noviembre celebré en prisión 11 años de ‘Magaly TV’ y por esos 11 años también les agradecí a mis enemigos y les dije algo que hoy suena tan natural, dije: ‘Quiero levantar mi copa con mis enemigos estos 11 años en los que sus balas no me han hecho ni rasguños y que el público ha apoyado a quien debe ser, salud, estoy presa, no muerta’”, sentenció.