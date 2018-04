Magaly Medina: “¡Yo nunca quise hacer farándula!” [VIDEO]

La periodista Magaly Medina reveló por primera vez que ella nunca quiso hacer espectáculos en la televisión pese a que dedicó 15 años de su vida al programa ‘Magaly Te Ve’.

Estas declaraciones las dio en una entrevista para el programa 'Combutters', de Phillip Butters , quien le consultó si ahora, que conduce el espacio 'La purita verdad' y el noticiero '90 Matinal', está haciendo el periodismo que siempre quiso hacer.

“Claro, se supone que yo nunca quise hacer farándula. Yo hago farándula porque las circunstancias me van llevando hacia ella. Cuando me voy a (la revista) ‘Oiga’ intenté hacer periodismo de investigación... pero no encajaba en el equipo de investigación y me puse a buscar qué hacer. Y en un momento se me ocurrió proponerle (al director) una columna de televisión... Y le gustó”, señaló Magaly Medina.

Phillip Butters aprovechó la presencia de la periodista para conversar sobre el escándalo que generó la entrevista de Jonathan Maicelo y Natalia Málaga en el programa de Katia Palma.

“Yo creo que se le fue de las manos, fue un error... Esto no quieren los directivos de Latina, por eso se han volado todo lo que son los programas como se hacían antes, con ampays, o sentar a esta chauchilla que salió de no sé dónde y que cobró cierto protagonismo”, señaló tajante Medina.